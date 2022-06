Zobacz galerię

Dwie nielegalne przetwórnie tytoniu ujawnili funkcjonariusze KAS w lubuskich gospodarstwach. Maszyny do produkcji papierosów zatrzymano w Małopolsce.

Na dwóch posesjach w powiecie żarskim funkcjonariusze KAS ujawnili nielegalne przetwórnie tytoniu. Zabezpieczyli łącznie 1017 kg suszu tytoniowego i 272 kg krajanki tytoniowej. Zatrzymano dwóch podejrzanych.

Jak informuje KAS, funkcjonariusze przeprowadzili jednocześnie kontrole na terenie dwóch gospodarstw w powiecie żarskim. -Okazało się, że w pomieszczeniach gospodarczych znajdowały się maszyny do krojenia tytoniu i spory zapas suszu tytoniowego - informuje Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Łącznie w obu lokalizacjach KAS zabezpieczyła 1017 kg suszu tytoniowego i 272 kg krajanki tytoniowej. "Na zajętym towarze ciążą niezapłacone należności akcyzowe w wysokości ponad 830 tysięcy złotych." - czytamy w komunikacie. Do sprawy zatrzymano dwóch mieszkańców w wieku 43 i 48 lat. Grozi im wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie.

Pod Nowym Targiem w Małopolsce celnicy zatrzymali z kolei tira, który wiózł w naczepie kompletną linię technologiczną do wyrobu papierosów, oraz inne materiały do produkcji. Funkcjonariusze ustalili, że towar nie został załadowany do tira w miejscu wskazanym w dokumentach przewozowych i może pochodzić z nielegalnego źródła.

Jak podała KAS, tak wyposażona fabryczka mogłaby produkować nawet 2 tys. sztuk papierosów na minutę. Obrót takimi maszynami jest legalny, natomiast ich produkcja wymaga specjalnych zezwoleń. Wartość zatrzymanych materiałów to blisko 1,4 mln zł. Wśród zabezpieczonych materiałów były oklejki i bibułki z zastrzeżonymi znakami producenta. Jak ustalono, zostały one podrobione.

"W związku z zatrzymaniem toczą się 2 postępowania – osobne w sprawie bibuły papierosowej i osobne w sprawie reszty zatrzymanych materiałów. Funkcjonariusze pobrali kaucję 20 tys. złotych na poczet przyszłych kar pieniężnych, a kierowcę ukarano grzywną w wysokości 7,5 tys. złotych." - czytamy w oficjalnym komunikacie.