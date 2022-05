Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w procederze nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych pod Buskiem-Zdrój.

Wspólne działania policjantów z Buska-Zdroju (woj. świętokrzyskie) i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, doprowadziły do zatrzymania 27-latka z woj. łódzkiego. Mężczyzna jest podejrzany o nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych w gminie Busko-Zdrój.

Policjanci zdobyli informacje o nieprawidłowościach związanych ze składowaniem materiałów niebezpiecznych pod Buskiem. Wspólnie z inspektorami ochrony środowiska weszli na teren składowiska odpadów w miejscowości Skadla w gminie Busko-Zdrój. Na terenie posesji zastali 27-latka, który za pomocą wózka widłowego dokonywał rozładunku pojemników oraz beczek z odpadami z pojazdu ciężarowego.

Szczegółowa kontrola ujawniła szereg nieprawidłowości, w tym składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia. 27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Teren składowiska został zabezpieczony, a próbki odpadów pobrano do analizy. Badania mają ujawnić, czy są to substancje zagrażające życiu i zdrowiu ludzi bądź środowisku. Policjanci ustalają, kto jeszcze brał udział w tym procederze.