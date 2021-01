Nielegalne składowiska odpadów na Mazowszu – w przechowalni owoców i w gospodarstwie

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie badają zawartość pojemników z dwóch ujawnionych na Mazowszu nielegalnych składowisk odpadów.

Około 600 sztuk pojemników typu mauzer ujawniono 20 stycznia br. na nielegalnym składowisku odpadów w jednym z gospodarstw we wsi Grzędy w gminie Tarczyn, w powiecie piaseczyńskim. Ponad 600 mauzerów z podejrzanymi substancjami, a prócz tego zbelowane odpady stałe, znaleziono dwa tygodnie wcześniej w pewnym gospodarstwie w miejscowości Kołaki, w gminie Młynarze, w powiecie makowskim. O nielegalnych składowiskach odpadów poinformował mazowiecki WIOŚ, którego inspektorzy badają obecnie zawartość ujawnionych zbiorników.



W wyniku przeprowadzonych oględzin w gospodarstwie w Grzędach, inspektorzy ujawnili, że odpady płynne i półpłynne magazynowane są w przechowalni owoców. Podejrzane substancje znajdują się w mauzerach i beczkach o pojemności 200 l. Łącznie znajduje się tam około 600 pojemników. Próby odpadów zostały pobrane do badań laboratoryjnych.

Nielegalne składowisko w Kołakach znajdowało się pod chmurką, w prywatnym gospodarstwie. Na posesji ujawniono 660 pojemników typu mauser z nieznaną substancją oraz 200 sztuk zbelowanych odpadów, prawdopodobnie śmieci komunalnych zmieszanych.



„Przeprowadzone przez inspektorów oględziny wykazały, że substancja częściowo wyciekła do gruntu. Ponadto w niewielkiej odległości od zmagazynowanych mauzerów został wykopany dół, do którego wpuszczano ich zawartość. Z miejsca magazynowania pobrano do analizy próby wody i ścieków.”- czytamy w komunikacie WIOŚ.



W przypadkach obu składowisk, magazynowane w zbiornikach płyny wydzielały charakterystyczne, zapachy, wskazujące iż są to rozpuszczalniki, lakiery i farby. Sprawy są w toku.