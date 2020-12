Nielegalni imigranci w transporcie choinek

Trzech Afgańczyków nielegalnie przekroczyło naszą granicę, w naczepie tira ze świątecznymi drzewkami z Czech.

"Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzech obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski ukryci wśród przewożonych choinek, w naczepie polskiego tira." - podaje Straż Graniczna.

O ujawnieniu wśród choinek trzech cudzoziemców kierowca powiadomił komisariat w Brzegu (woj. opolskie), zaś policjanci zawiadomili Straż Graniczną. Zatrzymanymi okazali się obywatele Afganistanu. Żaden z nich nie miał dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP.

Wobec Afgańczyków wszczęto postępowania administracyjne, zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Postawione zostały im również zarzuty przekroczenia granicy Polski przy użyciu podstępu. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Na mocy decyzji sądu obcokrajowcy zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, do czasu wydalenia z terytorium Polski.