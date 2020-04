Nielegalni imigranci w transporcie ziemniaków

Podczas rozładunku tira, który przywiózł z Grecji ziemniaki, pracownicy polskiej firmy znaleźli pięciu pasażerów „na gapę”.

Zdarzenie miało miejsce 25 kwietnia, na terenie pewnej prywatnej firmy w miejscowości Giecz, w gminie Dominowo, w powiecie średzkim (woj. wielkopolskie). Pracownicy firmy wyładowywali ziemniaki z naczepy polskiego tira, który przyjechał z Grecji. W pewnym momencie za workami ujrzeli 5 mężczyzn o śniadej karnacji skóry.

Na miejsce wezwano policjantów, którzy ustalili, że pasażerowie to nielegalni imigranci – 4 obywateli Afganistanu i Pakistańczyk. Do Grecji dotarli przez Iran i Turcję. Do naczepy polskiej ciężarówki wsiedli bez wiedzy kierowcy. Dostali się tam nocą, w miejscowości Lehena Ilias w Grecji, gdy tir podjechał na stację benzynową. Cudzoziemcy w wieku 24-39 lat mieli nadzieję, że dojadą do Francji.

Nielegalnych przybyszów przekazano w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej z Poznania – Ławicy. Wszczęto wobec nich postępowanie administracyjne, które skutkować ma nakazem opuszczenia naszego kraju. Sąd zdecydował o umieszczeniu cudzoziemców w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli, gdzie przejdą najpierw 14 dniową kwarantannę.