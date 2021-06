Nielegalny transport paliw

W zatrzymanej na autostradzie A4 ciężarówce było 22 tysiące litrów cieczy ropopochodnej w pojemnikach typu „mauser’”.

Funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podczas kontroli ciężarówek na autostradzie A4, ujawnili 22 tysiące litrów cieczy ropopochodnej przewożonej w pojemnikach typu ‘’mauser’’ - czytamy w komunikacie KAS we Wrocławiu.

Kontrolowano ciężarówki wjeżdżające do Polski w kierunku Jędrzychowic. W naczepie ciągnika siodłowego przewożącego pojemniki typu „mauser", ujawniono 22 280 litrów cieczy ropopochodnej o konsystencji i zapachu oleju napędowego. W mobilnym laboratorium zbadano próbki cieczy i potwierdzono, że jest to paliwo podlegające systemowi monitorowania SENT.

Towar nie został jednak zgłoszony, dlatego tira oraz pojemniki z cieczą zostały zatrzymane do czasu uregulowania statusu przewożonego towaru. Na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 7500 zł, natomiast firmie przewozowej grozi kara pieniężna w wysokości 30.000 zł.