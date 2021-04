Nieopodatkowany tytoń w naczepie ciężarówki

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli w województwie lubuskim transport 59 kartonów z krajanką tytoniową.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, patrol KAS w okolicach dawnego przejścia drogowego w Olszynie, natknął się na tira wjeżdżającego do Polski. Gdy funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli, okazało się że w naczepie znajdują się tekturowe kartony wypełnione krajanką tytoniową. Kierowcy nie mieli jednak dokumentów potwierdzających zgłoszenie transportu w systemie SENT, który służy do monitorowania przewozu towarów akcyzowych.

Mężczyźni twierdzili, że nie wiedzieli jaki towar przewożą. Tymczasem jak policzyli funkcjonariusze, w 59 kartonach było łącznie 12 ton suszonego tytoniu. Dla tej ilości tytoniu należności podatkowe to około 6 mln zł z tytułu akcyzy i pół miliona złotych podatku VAT. Jakby tego było mało, wskutek dokładnego przeszukania ciężarówki znaleziono w niej jeszcze 607 paczek papierosów bez znaków polskiej akcyzy.

Funkcjonariusze nałożyli na kierowców mandat 7,5 tys. zł za brak zgłoszenia transportu w systemie SENT. Sprawcy muszą się jednak liczyć także z karami grzywny, oraz wyrokami pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Lubuski Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury w Żarach.