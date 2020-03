Nieprawidłowości przy zamówieniach na OZE i modernizacji targowiska w gminie Łopuszno

Nieprawidłowości przy realizacji dwóch zamówień publicznych wykryli funkcjonariusze CBA w Gminie Łopuszno, w województwie świętokrzyskim.

Jak czytamy w zamieszczonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne komunikacie, funkcjonariusze lubelskiej delegatury biura przeprowadzili kontrolę realizacji wybranych zamówień publicznych w Gminie Łopuszno. Kontrola obejmowała lata 2017–2018, a w jej wyniku CBA skierowało zawiadomienia do prokuratury oraz do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Jak czytamy w informacji: „W trakcie kontroli funkcjonariusze CBA ujawnili, że w ramach zamówienia dotyczącego montażu instalacji OZE (odnawialne źródła energii) w Gminie Łopuszno, tj. dostawy z montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących i niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, mogło dojść do działań o charakterze przestępczym. Wartość zamówienia wynosiła 5,6 mln zł”. CBA w związku z wynikami kontroli skierowało do Prokuratury Okręgowej w Kielcach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw fałszowania dokumentów oraz wyłudzenia.

Oprócz tego, kontrolerzy CBA ujawnili nieprawidłowości, skutkujące skierowaniem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienia o naruszeniu przez Wójta Gminy Łopuszno dyscypliny finansów publicznych. To efekt sprawdzenia realizacji zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową targowiska w Łopusznie”.

Według CBA w trakcie realizacji inwestycji doszło do bezpodstawnej zmiany treści umowy poprzez wydłużenie pierwotnego terminu zakończenia realizacji zamówienia. W następstwie tego nie naliczono wykonawcy kary za 62-dniowe opóźnienie, w wyniku czego nastąpiła szkoda w majątku Gminy w wysokości 192 tys. zł.