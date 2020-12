Nieszczęśliwe wypadki przy wycince drzew

Dwóch mężczyzn ucierpiało podczas prac leśnych, przy wycince drzew pod Krasnymstawem w woj. lubelskim.

Wczoraj na terenie powiatu krasnostawskiego, w woj. lubelskim, doszło do dwóch nieszczęśliwych wypadków przy wycince drzew. 31 – latek stracił rękę podczas pracy z rębakiem, natomiast 61 – latek został uderzony przez spadający konar.

Do pierwszego zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 12 na terenie gminy Siennica Różana. Jak ustalili policjanci, 61 – latek z powiatu chełmskiego podczas wyrębu drzew został uderzony w twarz przez konar powalonego drzewa. „Na szczęście pracował razem z 53 – latkiem, który natychmiast podwiózł mężczyznę do miejsca, w które bez problemu mogły dojechać służby ratunkowe. Poszkodowany z obrażeniami twarzy trafił do szpitala w Chełmie. Jak ustalono obaj mężczyźni byli trzeźwi” – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Drugi wypadek miał miejsce po godzinie 15 w gminie Łopiennik Górny. Policjanci na miejscu ustalili, że 31 – latek stracił rękę podczas pracy przy wycince gałęzi. „Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna włożył rękę do rębaka podłączonego do ciągnika rolniczego. Został natychmiast przetransportowany przez załogę Pogotowia Lotniczego do szpitala w Lublinie. Badanie stanu trzeźwości 31 – latka wykazało, że miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie” – czytamy w komunikacie.

„Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się z różnego rodzaju sprzętem mechanicznym. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, rutyna, pośpiech, a przede wszystkim alkohol mogą doprowadzić do tragedii” – przestrzega policja.