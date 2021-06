Nieszczęśliwy wypadek przy naprawie TUR-a

Rolnik podczas naprawy ładowacza czołowego został przygnieciony przez urządzenie.

38-letni rolnik w woj. lubelskim, naprawiając uszkodzony przewód układu hydraulicznego w zamontowanym do ciągnika TUR-ze, został przygnieciony urządzeniem do pojazdu.Mężczyzna trafił do szpitala.

Wypadek zdarzył się w jednym z gospodarstw w gminie Stary Zamość w powiecie zamojskim. W czasie rozładowywania bel siana doszło do awarii podnośnika czołowego przy ciągniku. Rolnik wszedł pod maszynę by sprawdzić szczelność układu hydraulicznego, a wtedy TUR opadł na niego.

Na szczęście rolnikowi przy naprawie asystował 43-letni znajomy, który natychmiast zawołał na pomoc sąsiadów. Wspólnymi siłami wyciągnięto poszkodowanego spod urządzenia, po czym zajęli się nim wezwani ratownicy medyczni.

38-letni rolnik został odwieziony karetką do szpitala, gdzie został opatrzony i dokładnie zbadany. Okazało się, że miał sporo szczęścia, bo nie doznał żadnych obrażeń wewnętrznych. Skończyło się na siniakach i otarciach.

Policyjne badanie alkomatem wykazało, że obaj mężczyźni byli trzeźwi.