Nietrzeźwy sołtys potrącił autem cztery osoby

Sołtys spod Namysłowa spowodował wypadek, w którym ucierpiały 4 osoby. Miał prawie 1 promil alkoholu w organizmie.

Zdarzenie miało miejsce we wsi Łączany pod Namysłowem. Jak donosi Nowa Trybuna Opolska, na miejscowym boisku odbywał się tam festyn ludowy, zorganizowany przez lokalne stowarzyszenie Przyjazny Samorząd. W programie przewidziano zabawy dla dzieci, pokaz strażacki, koncert i potańcówkę dla mieszkańców. Było tez wspólne grillowanie i ognisko.

Niestety, w pewnym momencie zabrakło kiełbasek. Wówczas sołtys wsiadł do swego citroena i zadeklarował, że dowiezie wędliny. Zadania jednak nie wykonał, bowiem w drodze do sklepu potrącił czworo pieszych. Dwoje z nich wskutek odniesionych obrażeń trafiły do szpitala.

Przybyli na miejsce policjanci zbadali stan trzeźwości kierującego autem. Sołtys Janusz K. wydmuchał w alkomat 1 promil alkoholu. Za jazdę pod wpływem alkoholu policjanci zatrzymali prawo jazdy 58-letniego kierowcy. Sołtysowi za kierowanie po pijanemu i spowodowanie wypadku w tym stanie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.