Nietrzeźwy traktorzysta zderzył się z motocyklistą

Pijany kierowca ciągnika nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Kierujący jednośladem w szpitalu.

Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie traktorzysta, podejrzany o spowodowanie wypadku pod Płockiem (woj. mazowieckie). Do zdarzenia doszło w Starych Proboszczewicach, na skrzyżowaniu ul. Włoczewskiej z drogą nr 2903W.

Policjanci ustalili, że 48-letni mieszkaniec powiatu płockiego, kierując w stanie nietrzeźwości ciągnikiem rolniczym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem. 35-latek jadący kawasaki został ciężko ranny. Do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

48-letni kierujący ursusem miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Prokurator prowadzący sprawę wystąpił z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Wczoraj decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.