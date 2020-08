Nieudany wybieg pijanego traktorzysty

Na widok radiowozu ciągnik zjechał na posesję. To zrodziło podejrzenia u policjantów z drogówki.

Do zdarzenia doszło w okolicach Rajgrodu na Podlasiu. Policjanci prowadzące rutynowe działania dostrzeli na drodze przed sobą ciągnik rolniczy. Traktorzysta na widok policjantów nagle przyspieszył i zjechał z jezdni na prywatna posesję.



„Wzbudziło to podejrzenie funkcjonariuszy, którzy postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Okazało się, że 40-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania. Z kolei badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.” – relacjonują przebieg zdarzeń policjanci.



Teraz mieszkaniec gminy Rajgród za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.