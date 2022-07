Policja szuka sprawcy, który zniszczył ogrodzenie przy stajni i obciął grzywę jednemu z koni.

W pewnej stadninie w Dolnej Frankonii w Niemczech doszło do nietypowego zdarzenia - podaje Bawarski Tygodnik Rolniczy. Nieznane osoby przecięły w kilku miejscach ogrodzenie wybiegu dla koni, a potem jednemu z ogierów całkowicie obcięli grzywę.

Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo, ale póki co zarówno tożsamość, jak motywy działania włamywacza są trudne do ustalenia. Dlatego komenda w Mellrichstadt nagłośniła incydent i zaapelowała do mieszkańców o wszelkie informacje, które mogą pomóc w śledztwie.