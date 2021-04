Nocą bez świateł i z pasażerem

Policjanci zatrzymali pijanego traktorzystę, który jechał nocą bez oświetlenia, a do tego wiózł pasażera.

Do zatrzymania doszło wczoraj około godz. 23 we Frampolu, w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie). Na ulicy Zakościele policyjny patrol zauważył ciągnik rolniczy typu SAM, który jechał bez wymaganych przepisami świateł.



Samoróbką kierował 38-latek, który w alkomat wydmuchał 3,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach wyszło na jaw, że mężczyzna ma orzeczony sądownie zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Jakby tego było mało, pijany mieszkaniec gminy Dzwola wiózł ze sobą 42-letniego pasażera, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

"Policjanci uniemożliwili nietrzeźwemu kierowcy dalszą podróż i sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od 5 do 60 tysięcy złotych" - czytamy w policyjnym komunikacie dotyczącym zdarzenia.