Nocna akcja Greenpeace w Elektrowni Opole

Dzisiejszej nocy aktywiści Greenpeace na kominie elektrowni Opole wyświetlili napis: „Sasin kłamie jak z nut”.

W ten sposób Zieloni krytykują polityków rządu i ministra Jacka Sasina, którzy w ich opinii składają górnikom i pracownikom sektora energetycznego obietnice bez pokrycia. Chodzi o deklaracje wydobycia i spalania węgla brunatnego w polskich elektrowniach do połowy wieku.

– Jacek Sasin i jego podwładni kłamią jak z nut mówiąc, że wydobycie węgla w Polsce uda się utrzymać do 2049 r. W obecnych warunkach produkcja energii z węgla, nawet w najnowszych elektrowniach, jak ta w Opolu, należąca do PGE, będzie nieopłacalna po 2030 roku. Subsydiowanie górnictwa do połowy wieku byłoby też niezgodne z prawem unijnym. Chyba że minister zakłada nielegalne finansowanie wydobycia węgla i wyjście z UE – mówi Paweł Szypulski, dyrektor Greenpeace Polska.

– Na Jacku Sasinie, który nadzoruje państwowe koncerny górnicze i energetyczne, takie jak PGE, ciąży szczególna odpowiedzialność. Społeczności, których funkcjonowanie zależy od wydobycia i spalania węgla, pilnie potrzebują uczciwej rozmowy i realnego planu sprawiedliwej transformacji, przyjmującego za datę odejścia od węgla najpóźniej rok 2030 – dodaje Joanna Flisowska, szefowa zespołu klimat i energia w Greenpeace Polska.

To kolejna akcja aktywistów z Greenpeace na Opolszczyźnie. W środę działacze organizacji weszli na teren kopalni odkrywkowej Turów należącej do PGE, gdzie wspięli się gigantyczną koparkę i domagali się odejścia Polski od węgla do 2030 roku.

Zakończył się pokojowy protest aktywistek i aktywistów w kopalni #Turów. Po ponad 30 godz. grupa osób opuściła ją i oddała się w ręce policji. Podpisz apel do @SasinJacek @MAPGOVPL i @Grupa_PGE: https://t.co/RRYfR8txAG pic.twitter.com/ob5ClAOYTh — Greenpeace Polska (@Greenpeace_PL) March 18, 2021