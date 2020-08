Nocny pożar w wytwórni pelletu

14 zastępów strażaków gasiło pożar hali magazynowej w wytwórni pelletu w gminie Ostrzeszów, w województwie wielkopolskim.

Do pożaru doszło w poniedziałek po godzinie 20.00 w zakładzie wytwarzającym pellet opałowy w Zajączkach, w powiecie ostrzeszowskim. Płonęła hala produkcyjno-magazywnowa o powierzchni ok. 1500m2, gdzie składowano m.in. odpady drzewne. Jak podaje portal Głos Wielkopolski, strażacy walczyli z ogniem przez całą noc.

Do akcji gaśniczej zadysponowano aż 14 zastępów straży pożarnej z jednostek zawodowych i ochotniczych za całego regionu. Strażakom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia ognia na sąsiednie budynki produkcyjne i poblisko las. Hala, gdzie pojawiły się płomienie, spłonęła jednak doszczętnie. Działania gaśnicze zakończono dopiero we wtorek po godz. 6.00 rano.

Jak poinformował portal eska.pl, spaliły się maszyny produkcyjne, trociny oraz sam budynek hali. Straty oszacowano wstępnie na 2 mln zł. Policja bada przyczyny pojawienia się ognia. Wstępne ustalenia wskazują na zwarcie elektryczne lub usterkę urządzeń mechanicznych.