Odczepiony od traktora wóz wpadł na samochód

Traktorzysta zgubił wóz załadowany sianem, który stoczył się wprost na nadjeżdżające auto. Dwie osoby w szpitalu.

Do nietypowego ale groźnego w skutkach zdarzenia doszło w Wolicy, w gminie Kraśniczyn (woj. lubelskie), w minioną sobotę wieczorem. Doczepiony do ciągnika wóz z sianem odczepił się w trakcie jazdy i uderzył w jadący samochód osobowy. Kierowca wraz z pasażerką pojazdu trafili do szpitala.

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, traktorzysta dopiero po pewnym czasie zorientował się, co się stało i zawrócił. Okazało się, że wóz na którym wiózł baloty siana wpadł na nadjeżdżającą dacię. Samochód został mocno rozbity a podróżujące nim małżeństwo z gminy Skierbieszów doznało na skutek zderzenia obrażeń. Oboje trafili do szpitala.

Na szczęście, jak czytamy w policyjnym komunikacie, odniesione rany nie zagrażają życiu poszkodowanych. 60-letni kierowca ciągnika za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie przed sądem.

Mężczyzna kierujący ciągnikiem to rolnik z gminy Kraśniczyn. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Tłumaczył policjantom, że po prostu nie zauważył, że wóz się odczepił.