Odpady z wylęgarni na działce rolnika

Policja szuka sprawcy, który na leśnej działce pod Mławą (woj. mazowieckie), bez zgody właściciela wyrzucił odpady drobiowe.

O zdarzeniu poinformował portal NaszaMława.pl. Na śmierdzącą pryzmę natknął się w lesie w okolicach Rydzyna Szlacheckiego, w gminie Strzegowo, pewien mieszkaniec. O znalezisku zawiadomił lokalne media.



Okazało się, że śmierdzące odpady to martwe pisklęta w skorupkach, pochodzące prawdopodobnie z jakiejś wylęgarni drobiu. Na miejscu zjawili się inspektorzy weterynarii i policjanci. Ustalono właściciela działki, ale rolnik nic nie wiedział o cuchnących odpadach. Wygląda na to, że ktoś podrzucił je do lasu bez jego zgody.



Sprawcy zanieczyszczenia lasu szuka teraz policja. Póki co odpady usunąć ma swój koszt gmina, gdyż stwarzają one zagrożenie tak dla leśnej fauny, jak i ludzi.