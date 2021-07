Odzyskany ciągnik i czterech zatrzymanych

Policjanci przerwali dobrą passe włamywaczy, grasujących w powiecie średzkim na Dolnym Śląsku.

Od maja do lipca w okolicach Środy Śląskiej odnotowano serię włamań do budynków gospodarczych oraz na place budowy. Złodzieje kradli przede wszystkim elementy metalowe, oraz materiały budowlane: rusztowania, parapety, grzejniki, stemple i deski szalunkowe. Oprócz tego z jednej posesji skradziono ciągnik rolniczy.



Policyjne śledztwo zaowocowało zatrzymaniem czteroosobowej szajki złodziei, która ma być odpowiedzialna za dokonanie 7 włamań i kradzieży. Mężczyźni w wieku od 23 do 32 lat zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Cała czwórka usłyszała zarzuty. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.



„Policjanci ustalili, że sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu w różnych konfiguracjach.” – podała wielkopolska komenda wojewódzka. Rabusie mieli spowodować straty w łącznej wartości ponad 20 tysięcy złotych. Trzech z zatrzymanych mężczyzn poniesie również odpowiedzialność za kradzież ciągnika rolniczego o wartości 5000 złotych. Ciągnik ten odzyskano i zwrócono rolnikowi.



Dodatkowo policjanci ustalili, że 30-latek odjechał z miejsca przestępstwa skradzionym pojazdem, pomimo orzeczonego przez sąd w Legnicy dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.