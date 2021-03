Ogrodnicy w pożarze stracili wszystko

Ogień strawił tunele ogrodnicze, cały sprzęt i uprawy ogrodnicze. Rolnicy stracili źródło utrzymania.

Pożar w gospodarstwie we wsi Nowe Kotlice w gminie Sobków w powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie), wybuchł około godz. 3 nad ranem 11 marca br. Ogień pojawił się w kompleksie tuneli foliowych, w którym małżeństwo ogrodników prowadziło już uprawy warzyw i ziół, i do nowego sezonu przygotowała sadzonki kolejnych warzyw. Mimo szybkiej akcji 4 zastępów strażaków, wszystko doszczętnie spłonęło, a rolnicy pozostali z niczym – podaje regionalny portal Echo Dnia. Lokalna społeczność uruchomiła zbiórkę na rzecz pogorzelców.

W pożarze spłonęły dwa tunele ogrodnicze o wymiarach 30 na 7 m, sadzonki kwiatów, ziół i warzyw, oraz uprawy pomidorów i ogórków. Oprócz tego ogień zniszczył wyposażenie, wszystkie narzędzia i środki do produkcji tj. system nawadniania, ziemia, torf, agrowłoknina, multipalety, doniczki, skrzynki, szpadle, widły, grabie, dziabki, taczki. Przyczyny pożaru nie są znane. Według rolników kocioł używany do ogrzewania tuneli był odpowiednio odizolowany.

Właściciele oszacowali straty na kilkanaście tysięcy straty. Przede wszystkim przepadło jednak bezpowrotnie wiele godzin ciężkiej pracy i widoki na jakikolwiek zarobek.