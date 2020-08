Ojciec przejechał ciągnikiem syna

14-letni chłopak chciał wskoczyć do kabiny ciągnika, którym kierował jego ojciec. Zginął pod kołami pojazdu.

Do tragicznego wypadku doszło w miniony piątek we wsi Zyck Polski, w gminie Słubice, w powiecie płockim na Mazowszu. Rolnik kierujący ciągnikiem najechał na syna, który chciał wsiąść do kabiny pojazdu.

Jak podaje policja, śmiertelny w skutkach wypadek zdarzył się podczas jazdy ciągnikiem po drodze publicznej.Traktorem kierował 60-letni mężczyzna. W pewnym momencie do ciągnika podbiegł jego14-letni syn, który zamierzał wskoczyć do kabiny pojazdu. Niestety, noga ześlizgnęła mu się z progu, chłopak wpadł pod koło traktora i został przejechany.

Na miejsce przybyła załoga karetki i ze względu na stan poszkodowanego wezwała śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Reanimacja nieprzytomnego chłopca nie powiodła się. Nastolatek zmarł na miejscu.