Okradli nieczynny zakład mięsny

Policja zatrzymała trzech podejrzanych o kradzież wyposażenia zakładu za pół miliona złotych.

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku trzech mężczyzn w wieku 27-41 lat, podejrzanych o kradzież wyposażenia nieczynnego zakładu mięsnego na terenie gminy Wisznice (woj. lubelskie). Rabusie wpadli, gdy po raz kolejny włamali się do tej samej firmy.

Informacje o pierwszym włamaniu dotarły do policjantów na początku listopada br. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy dokonano kradzieży, bowiem obiekt stał pusty. Właściciel stwierdził, że w halach produkcyjnych zakładu złodzieje zdemontowali i wynieśli metalowe elementy linii produkcyjnej oraz sprzęt znajdujący się w budynku. Wartość strat oszacowana została na kwotę nie mniejszą niż 500 tysięcy złotych.

W wyniku podjętych działań, policjanci ujęli trzech mężczyzn podejrzewanych o to włamanie, gdy zakradli się do wspomnianego zakładu po raz kolejny. Rabusie zdążyli zdemontować kolejne metalowe elementy.

Policjanci odzyskali większość skradzionych przedmiotów, które w większości zostały już sprzedane w punktach skupu złomu na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Pozostałe łupy znalezione zostały w miejscu zamieszkania 41-latka.

Tam też w wyniku przeszukania mieszkania, funkcjonariusze ujawnili 90 sztuk amunicji myśliwskiej posiadanej bez zezwolenia. W aucie należącym do mężczyzny ujawniono również amfetaminę. Na posesji 41-latka znajdował się także samochód osobowy, pochodzący z kradzieży na terenie województwa mazowieckiego.

Mężczyźni zostali zatrzymani do wyjaśnienia. To trzej mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 27-41 lat. W miniony weekend zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Za popełnione czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.