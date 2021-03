Okryto nielegalne składowiska żrących substancji na Mazowszu

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo, dotyczące nielegalnego procederu zwożenia i składowania odpadów pod Garwolinem na Mazowszu.

Garwolińska policja ujawniła proceder nielegalnego przewożenia i składowania niebezpiecznych odpadów. Zatrzymano 33-latka, który podejrzany jest o zwożenie i magazynowanie odpadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Po zgłoszeniu od mieszkańców, na jednej z posesji w Zwoli w gminie Miastków Kościelny policjanci ujawnili nielegalnie składowane są odpady. Na terenie działki znajdowało się 237 zbiorników o pojemności 1000 litrów, wypełnionych czarną, oleistą cieczą nieznanego pochodzenia. Jeden z pojemników był nieszczelny i doszło do wycieku substancji do gleby.

W wyniku podjętych czynności policjanci dotarli do miejsca, gdzie znajdowały się pojazdy, którymi były zwożone odpady. Na parkingu w Woli Rębkowskiej funkcjonariusze zabezpieczyli ciężarówki z naczepami, na których znajdowało się jeszcze 31 podobnych zbiorników.

W toku śledztwa policjanci odkryli także kolejne miejsce, gdzie składowane były podobne odpady. W magazynie na terenie Garwolina zabezpieczono kolejnych 338 pojemników. Składowisko ujawniono również w miejscowości poza granicą powiatu.

Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego sprawdzili szkodliwość składowanych nielegalnie substancji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie są one obojętne dla środowiska i wykazują silne właściwości żrące.

Policjanci ustalili, że za nielegalnym procederem stoi 33-letni mieszkaniec Warszawy. Usłyszał on już prokuratorskie zarzuty składowania odpadów w sposób, który mógł zagrozić życiu i zdrowiu ludzi lub środowisku. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na okres 3 miesięcy.