Olewnik: Dobre perspektywy dla rynku zamienników mięsa

- Segment zamienników mięsa dopiero raczkuje. Przed nim bardzo dobre perspektywy rozwoju. Jest więc i będzie coraz więcej miejsca na nowe produkty roślinne - mówi nam Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik.

- Przed nim bardzo dobre perspektywy rozwoju. Jest więc i będzie coraz więcej miejsca na nowe produkty roślinne. Marka Olewnik ma wiele atutów i przewag konkurencyjnych, którymi zachęcamy do zakupu naszych wyrobów. Na pierwszym miejscu stawiamy oczywiście doskonały i unikalny smak. Podkreślamy, że jesteśmy polskim producentem. Jak wynika z badań Kantar TNS, taka informacja zachęca do zakupu aż 87 proc. Polaków - dodaje.

Jedną z przewag konkurencyjnych Grupy Olewnik mają być własne uprawy rolne roślin strączkowych.

- Za smakiem i polską produkcją, stoi najwyższa jakość surowców. Posiadamy własne uprawy rolne, dzięki czemu w pełni kontrolujemy cały cykl powstawania produktów – od pola, do stołu. Dbamy także o wygodę użytkowania – stawiamy na małe gramatury i niewielkie opakowania. To z kolei gwarantuje nam utrzymanie dłuższej świeżości oraz wspominany już komfort. Co więcej, staramy się, by opakowania te były w jak najwyższym stopniu biodegradowalne - dodaje.