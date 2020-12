Opel zajechał drogę ciągnikowi rolniczemu

Ciągnik stracił oponę i wpadł do rowu, opel zmasakrowany – to bilans kolizji, do której doszło pod Rykami w województwie lubelskim.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj, około godziny 16, w miejscowości Nowe Zadybie w gminie Kłoczew, w powiecie ryckim. Jak na miejscu ustalili policjanci z komendy powiatowej, kierujący osobowym oplem zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z ciągnikiem rolniczym John Deere.

W efekcie zderzenia ciągnik stracił jedna przednią oponę i zarył w przydrożnym rowie. Opel został zas kompletnie rozbity. Przyznać przy tym należy, że traktorzysta zachował zimną krew. Kolizja mogła zakończyć się tragicznie biorąc pod uwagę, że traktor ciągnął dwie wyładowane przyczepy. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń ciała – podaje KPP Ryki.

Obaj uczestnicy kolizji byli trzeźwi. 69-letni kierowca opla za spowodowanie zdarzenia otrzymał 6 punktów karnych i mandat.