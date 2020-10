Opolscy rolnicy protestowali dziś przed siedzibą wojewody

Producenci drobiu i hodowcy bydła mięsnego pikietowali dziś pod Urzędem Wojewódzkim w Opolu, protestując przeciw forsowanej przez rząd ustawie o ochronie zwierząt.

Przy dźwiękach wyjących syren alarmowych przed siedzibę opolskiego wojewody przymaszerował dziś niecodzienny kondukt żałobny. To producenci wołowiny i drobiu z regionu, niosący symboliczną trumnę polskiego rolnictwa, by pokazać do czego może doprowadzić forsowana przez rząd, a nie konsultowana z branżą rolniczą nowa ustawa o ochronie zwierząt.

Trumnę spowijała szarfa z napisem: "5 dla zwierząt=pogrzeb polskiego rolnictwa". Na niesionych w kondukcie transparentach mozna było przeczytać hasła "Bez polskiej żywności nie ma suwerenności", "Taka polityka rujnuje rolnika", czy też pytanie: "A tobie kiedy Kaczyński zamyka firmę?".



Wśród podążających w tym marszu rolników znaleźli się też przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, z prezesem Andrzejem Sieradzkim na czele, oraz reprezentanci Związku Hodowców Bydła z szefem regionu Martinem Ziają. Było wśród nich również wielu przedstawicieli izb rolniczych.

Wszyscy przekonywali, że wprowadzenie budzących opór przepisów wyrządzi ogromne szkody tak rolnikom, jak i całej polskiej gospodarce. Wszyscy wyrażali również oburzenie w kwestii sposobu procedowania kontrowersyjnej ustawy.