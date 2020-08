Oskarżono paliwowych oszustów

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciw członkom grupy przestępczej, która wprowadzała do sprzedaży olej opałowy jako olej napędowy.

Do łódzkiego sądu wpłynął akt oskarżenia dotyczący 23 osób, których przestępcza działalność polegała na odbarwianiu oleju opałowego i oleju ceramicznego i wprowadzaniu go do obrotu handlowego jako olej napędowy. Wystawiane przy tej okazji przez grupę faktury naraziły Skarb Państwa na straty, szacowane na łączną kwotę ponad 28 mln zł.



Oskarżonym zarzucono, że wystawiali i przyjmowali faktury VAT poświadczające nieprawdę, które miały pozorować zakupy paliw i prowadzenie działalności gospodarczej. Zarzuty dotyczą udziału w grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw skarbowych i podatkowych.



Według śledczych, proceder trwał od lipca 2014 roku do sierpnia 2015 roku. W wyniku uszczuplenia podatku akcyzowego Skarb Państwa stracił ponad 8,5 mln zł, natomiast uszczuplenie w podatkach VAT i dochodowym wyniosły niemal 20 mln zł.



Oskarżonym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności.