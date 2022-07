Kobieta zakupiła przez internet węgiel na zimę, ale opału nie doczekała się...

Prudniccy policjanci szukają internetowego oszusta, którego ofiarą padła mieszkanka Opolszczyzny. Kobieta znalazł w sieci ogłoszenie i zdecydowała się na zakup 3 ton węgla na zimę.

Niestety, zaraz po tym jak przelała na konto sprzedającego należność, kontakt z nim się urwał. Kobieta straciła 4 tys. zł, a zamówiony opał nie został jej dostarczony.

"Wiele osób w pośpiechu zaopatruje się w opał na tegoroczny sezon grzewczy. Spowodowane jest to głównie negatywnymi informacjami o dostępności czy cenie surowca. Jednak musimy pamiętać, że portale ogłoszeniowe to najprostszy dla oszustów sposób, by wzbogacić się cudzym kosztem" – ostrzega Policja i radzi, by przy internetowych transakcjach płatności dokonywać dopiero przy odbiorze towaru.