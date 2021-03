Oszukany przy zakupie traktorka

Mieszkaniec Zamojszczyzny kupił przez internet minitraktor z kosiarką, ale dostawy sprzętu się nie doczekał.

Do zamojskiej komendy policji zgłosił się 53-letni mieszkaniec powiatu, który został oszukany przy zakupie minitraktora z kosiarką do trawy.

Pokrzywdzony na początku marca zainteresował się ofertą sprzedaży na popularnym portalu ogłoszeniowym. Uzgodnił ze sprzedawcą warunki i przelał na wskazane konto kwotę 5800 złotych. Potem wysłał potwierdzenie przelewu, a sprzedawca zapewnił go, że traktorek zostanie dostarczony w ciągu kilku dni przez firmę przewozową.

W przewidzianym terminie traktor jednak nie dojechał. Wówczas 53-latek próbował skontaktować się ze sprzedawcą, ale ten nie odbierał telefonu. Kupiec znalazł więc dane firmy, która rzekomo sprzedawała ciągnik. Zadzwonił do siedziby i dowiedział się, że prawdopodobnie został oszukany.

Pracownik firmy wyjaśnił, że ktoś podszywa się pod ich markę i oszukuje ludzi wystawiając do sprzedaży towary. Oszust wystawia nawet faktury do zapłaty wpisując nazwę i NIP firmy, ale zmienia numer telefonu i numer konta do przelewu.

53-latek sprawę zgłosił policjantom, którzy poszukują teraz oszusta.