Oszust podrobił dokumenty i wyłudził panele fotowoltaiczne

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w wyniku oszustwa wyłudził od sprzedawcy panele fotowoltaiczne.

Wspólne działania lubuskich i mazowieckich policjantów doprowadziły do zatrzymania podejrzanego o oszustwo 44-latka. Mężczyzna podrobił dowód dokonania przelewu, dzięki czemu przedsiębiorca z woj. lubuskiego wysłał mu 120 paneli fotowoltaicznych. Urządzenia warte były prawie 60 tys. zł.



Gdy kontakt z nabywcą się urwał, zgłoszenie o dokonaniu oszustwa przyjęli od poszkodowanego policjanci z Żagania w woj. lubuskim. W wyniku podjętych działań wyłudzone urządzenia odnalazły się ponad 100 kilometrów dalej - w prywatnym mieszkaniu 44-latka na Mazowszu. Wszystkie 120 sztuk elementów instalacji odzyskano i zwrócono właścicielowi.



44-latek usłyszał już zarzuty przestępstwa, polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz podrobienia dokumentu. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.