Policja przestrzega przed fałszywymi doradcami inwestycyjnymi, którzy obiecują krociowe zyski na akcjach znanych spółek Skarbu Państwa.

W całym kraju nasila się proceder oszustw, dokonywanych metodą „na inwestycje w akcje”. Chodzi o akcje państwowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. Orlen, PGE czy KGHM. Oszuści mają przy tym różne sposoby działania, ale przyświeca im jeden cel – ogołocenie konta zwabionego inwestora.

By ten cel osiągnąć kreują fałszywe akcje promocyjne i marketingowe oraz podrabiają strony internetowe znanych firm. Coraz częściej swoich ofiar oszuści szukają za pośrednictwem mediów społecznościowych. Lubelska policja podaje konkretne przykłady osób, które straciły oszczędności dając się nabrać naciągaczom.

Na komendę w Biłgoraju zgłosił się 41-letni mieszkaniec powiatu, który na swoją pocztę mailową otrzymał ofertę inwestycji w akcje koncernu naftowego. „Wypełnił formularz podając swój numer telefonu. Po jakimś czasie zadzwoniła do niego kobieta, która opowiadała jak wygląda obrót akcjami. Następnie skontaktował się z nim mężczyzna, który nakłonił go do zainwestowania na „dobry początek” kwoty 900 złotych i namówił do instalacji programu mającego rzekomo służyć do obsługi platformy inwestycyjnej. Mężczyzna zgodził się i nieświadomie zainstalował na swoim urządzeniu oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie systemem operacyjnym przez Internet, co pozwoliło oszustom na wyprowadzenie z jego konta ponad 25 tysięcy złotych” – relacjonują policjanci.

W podobny sposób pieniądze stracił 63-letni mieszkaniec Lublina, który chciał przed inflacją ochronić swoje oszczędności. Mężczyzna znalazł w internecie ofertę inwestycyjną i zadzwonił na podany numer telefonu. Mężczyzna podający się za maklera nakłonił go zainstalowania na komputerze „zdalnego pulpitu”. Dzięki temu z jego konta wyprowadzono 6 tysięcy złotych.

Policjanci zabezpieczyli dowody, analizują dane internetowe i poszukują oszustów. Jednocześnie apelują o rozsądek i przemyślane decyzje przy lokowaniu oszczędności. Jak ostrzegają - pomysłowość oszustów nie zna granic i co chwilę pojawiają się nowe metody wyłudzania pieniędzy.

W związku z pojawiającymi się w sieci fałszywymi ogłoszeniami zachęcającymi do inwestowania w projekty PKN Orlen, koncern również uruchomił kampanię informacyjną ostrzegającą przed tego typu oszustwami.