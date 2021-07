Oszustwa przy sprzedaży ziemi pod Legnicą

Policjanci zatrzymali dwie kobiety, które wyłudziły ponad 100 tys. zł od kupców, zainteresowanych nabyciem gruntów.

Wyjątkowo pomysłowe okazały się oszustki z okolic Legnicy na Dolnym Śląsku. Zaoferowały one do sprzedaży działkę rolną, której wcale nie zamierzały zbywać. Pobierały za to zaliczki od zainteresowanych zakupem.



Jak ustalili policjanci Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, oferta sprzedaży gruntu w dobrej lokalizacji spotkała się z dużym zainteresowaniem. Oszustki od października ub.r. do lutego br. zawarły więc przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości z czterema kupcami i pobrały od nich zaliczki. Sfinalizować transakcji z żadnym z nich jednak nie chciały.



Łączne starty osób pokrzywdzonych opiewają na kwotę 107 500 zł. Policjanci zatrzymali obie kobiety w wieku 64 i 44 lat. Oszustki usłyszały już prokuratorskie zarzuty. Za popełnione przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.