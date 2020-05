Oszustwo przy internetowej sprzedaży ciągnika

Rolnik wpłacił zaliczkę, za oferowany na portalu aukcyjnym traktor, ale maszyny nie zobaczył.

„2000 złotych stracił mieszkaniec naszego powiatu, który postanowił kupić ciągnik rolniczy wystawiony do sprzedaży w Internecie na jednym z portali aukcyjnych. Mimo wpłaconej zaliczki wymarzony traktor do niego nie trafił. Co istotne – kupujący widział go tylko w cyberprzesterzeni, i tam też stracił przelaną na zakup auta zaliczkę.” – czytamy w informacji opublikowanej na stronie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.



Oszukany na wirtualny ciągnik został 48-letni rolnik z Mazowsza. Pojazd wystawiony był za kwotę 44 tysięcy złotych na jednym z portali aukcyjnych. W telefonicznej rozmowie z zainteresowanym zakupem sprzedający zażądał zaliczki, która miała być gwarantem rezerwacji pojazdu. Sprzedawca twierdził bowiem, że zainteresowanie jego ciągnikiem jest duże i nie chce tracić czasu na niepewnych kupców. Traktor wedle zapewnień sprzedawcy miał czekać w Świnoujściu.



Rolnik spod Ostrołęki wpłacił więc uzgodnioną zaliczkę w kwocie 2ooo zł na poczet transakcji. Po przelaniu pieniędzy na wskazane konto kontakt ze sprzedającym się urwał. Wtedy oszukany rolnik zgłosił się na komisariat. Sprawą zajęli się już policjanci.



Przy okazji policjanci apelują ku rozwadze: „Kupując przedmiot za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych być może należałoby się zastanowić nad ,,poświęceniem” kilkuset złotych, pojechaniu na miejsce i sprawdzeniu, czy taki pojazd w ogóle istnieje”.