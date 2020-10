Oszustwo przy internetowej sprzedaży ciągnika

Sprzedający zainkasował pieniądze za oferowany ciągnik, ale nie zamierzał pozbywać się maszyny.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie (woj. mazowieckie), wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Iławie zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy maszyny rolniczej.

Z ustaleń śledczych wynika, że 67-letni mężczyzna na jednym z portali aukcyjnych zaoferował do sprzedaży ciągnik ogrodniczy. Kiedy znalazł się kupiec, który zapłacił żądana kwotę - sprzedawca nie chciał przekazać ciągnika nabywcy.

Pokrzywdzony stracił wreszcie cierpliwość i powiadomił o oszustwie organy ścigania. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie oszustowi zarzutów. Według przepisów kodeksu karnego grozi mu teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Przy okazji policjanci pouczają rolników, jak zabezpieczać się podczas zakupów w sieci:

- Kupując kierujmy się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego, zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć,

- Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych, sprawdzając opinie oraz komentarze,

- Sprawdzajmy, czy sprzedawca podaje swój adres i numer telefonu, ponieważ w razie jakichkolwiek pytań, możemy tam zadzwonić,

- Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki „https”,

- Wybierajmy zakup towaru z opcją płatności przy jego odbiorze. Pamiętajmy, że mamy możliwość uzgodnienia sposobu płatności.

- Jeśli pojawiły się wątpliwości co do wiarygodności sprzedającego, warto umówić się na "odbiór osobisty" lub wybrać opcję płatności "za pobraniem".

- W razie oszustwa od razu zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 112, bądź poinformuj osobiście jednostkę policji.