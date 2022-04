Oszustwo przy zakupie nawozów

Ponad 400 tysięcy złotych stracili właściciele firmy rolniczej, którzy chcieli zakupić hurtową ilość nawozów.

Do policjantów z komendy w Bielsku Podlaskim zgłosiła się przedstawicielka firmy rolniczej i zawiadomiła o oszustwie przy zakupie nawozów sztucznych. Kobieta opowiedziała, że w połowie marca do firmy zadzwonił mężczyzna, który podał się za przedstawiciela firmy handlującej nawozami sztucznymi i zaoferował do sprzedaży towar.

Właściciel firmy postanowił kupić u niego nawozy „w dobrej cenie” za łączną kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Warunkiem dostawy nawozów miała być jednak wpłata pełnej kwoty na podane konto bankowe.

„Po konsultacji z pracodawcą, pracownicy firmy wpłacili żądaną kwotę ponad 400 tysięcy złotych na konto podane przez mężczyznę i oczekiwali na dostarczenie zamówionego towaru. Niestety zamówione nawozy nie dotarły do powiatu bielskiego, a po pewnym czasie kontakt ze sprzedającym urwał się.” – relacjonują policjanci z Bielska, którzy tropią teraz oszusta.