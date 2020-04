Palił marihuanę i szalał na drodze traktorem

Traktorzystę „na haju” zatrzymali policjanci pod Wrocławiem. Jechał całą szerokością drogi.

W gminie Długołęka pod Wrocławiem (woj. dolnośląskie), policyjny patrol zatrzymał do kontroli kierującego traktorem, z doczepioną beczką asenizacyjną. Pojazd zwrócił ich uwagę, bo jechał środkiem drogi, uniemożliwiając wyprzedzanie innym uczestnikom ruchu. O zdarzeniu donosi "Gazeta Wrocławska".

Gdy policjant otworzył drzwi kabiny ciągnika, zauważył, że jego kierowca ma mocno zaczerwienione oczy. Gdy zapytali traktorzystę o samopoczucie, ten oświadczył że czuje się świetnie. Badanie trzeźwości wykazało, że 23-latek jest trzeźwy. Gorzej wypadło jednak badanie narkotestem. Okazało się bowiem, że traktorzysta palił wcześniej marihuanę i siadł za kierownicą, będąc pod wpływem narkotyku.

To nie był jednak koniec problemów 23-latka. Okazało się bowiem, że nie posiada on uprawnień do kierowania jakimkolwiek pojazdem mechanicznym. Kontrola ciągnika wykazała zaś, że jego tablice rejestracyjne pochodzą z… trabanta. Traktor nie był zarejestrowany, nie został ubezpieczony, ani dopuszczony do ruchu.

Jakby tego było mało, policjanci przeszukali mieszkanie 23-latka, gdzie znaleźli kilka działek narkotyków. Zatrzymanemu młodzieńcowi grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.