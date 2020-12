Paliła się suszarnia kukurydzy

Prawie 30 ton ziarna kukurydzy paliło się w suszarni, w jednym z gospodarstw pod Zieloną Górą.

Zdarzenie odnotowano w miniony czwartek w Boryniu, w gminie Sulechów, w powiecie zielonogórskim (woj. lubuskie). Około godz. 7.00 rano zauważono dym, wydobywający się z suszarni. Jak ustalili na miejscu strażacy, w zbiorniku urządzenia znajdowało się blisko 30 ton ziarna kukurydzy.

Do akcji gaśniczej zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej z komendy PSP w Zielonej Górze oraz okolicznych jednostek OSP. Działania ratowników trwały go godz. 13.00. Strażakom udało się obronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Dzięki rozcięciu silosu i podaniu do wewnątrz środka gaśniczego, pożar urządzenia ugaszono. Udało się też wysypać i ocalić przed ogniem część suszonego ziarna.

Wiadomo jednak, że spłonęło około 10 ton ziarna. Rozmiaru wszystkich strat nie podano. Badane są także przyczyny powstania pożaru.