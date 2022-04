Pechowe wypadki ciężarówek

Cysterna wioząca syrop glukozowy i betoniarka jadąca na plac budowy wpadły do rowów na Opolszczyźnie.

Do groźnej kolizji z udziałem autosterny doszło wczoraj na trasie między Smarchowicami Śląskimi a Przeczowem, w powiecie namysłowskim w woj. opolskim. Kierujący ciężarówką nie zapanował nad kierownicą, zbytnio zjechał na grząskie pobocze i w efekcie pojazd przewrócił się do rowu.

Kierowca nie ucierpiał w zdarzeniu. Cysterna, jak poinformowali strażacy z komendy PSP w Namysłowie, wiozła syrop glukozowy do produkcji spożywczej. Na szczęście nie doszło do wycieku ładunku, ani uszkodzenia zbiornika paliwa. Strażacy na czas wyciągania pojazdu z rowu musieli wstrzymać na trasie ruch samochodowy. Policjanci wyznaczyli objazdy. W akcji wzięły udział zastępy z PSP w Namysłowie i OSP Ligota Książęca.

Groźniejszy i bardziej kłopotliwy w skutkach był wypadek, do którego doszło tego samego dnia na drodze wojewódzkiej nr 901. W miejscowości Bzinica Stara w gminie Dobrodzień, w powiecie oleskim, ciężarówka z pracującą betoniarką z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu i dachowała w rowie.

Kierujący betoniarką z obrażeniami niezagrażającemu życiu trafił do szpitala. Niestety, wskutek wywrotki płynny beton wylał się z betoniarki do rowu. Jego usuwaniem musieli zająć się strażacy z komendy PSP Olesno, OSP Bzinica i OSP Dobrodzień. Trzeba było użyc ciężkiego specjalistycznego dźwigu, by wyciągnąć ciężarówkę z rowu.