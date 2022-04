Gliniany garnek wypełniony średniowiecznymi monetami wykopał pies, podczas spaceru z właścicielami po lesie na Dolnym Śląsku.

Gliniany dzban pełen starych monet wykopał pies, którego właściciele zabrali na spacer do lasu. Mieszkańcy zawiadomili o odkryciu Urząd Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu. Znalezisko wyceniono na 2,8 mln zł.

O zdarzeniu poinformowała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, która nie chce podawać konkretnej lokalizacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że chodzi o okolice Wałbrzycha. Uczciwi znalazcy przekazali skarb do dalszych badań. Chodzi o kilkadziesiąt monet z XIII wieku, bitych wówczas na terenie Saksonii, Brandenburgii i Dolnego Śląska. Archeolodzy wartość świetnie zachowanych numizmatów szacują na 2,8 mln zł.



Naukowcy przyznali, że tego typu znaleziska nie było w Polsce od co najmniej stu lat. Monety po zbadaniu i opisaniu trafia do jednego z muzeów na Dolnym Śląsku. O nagrodzie dla znalazców, ani choćby psa, póki co nie wspomniano...