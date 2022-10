Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę ciągnika. Dalej nie pojechał.

Policjanci z Lidzbarka Warmińskiego (woj. warmińsko-mazurskie) zatrzymali w Lubominie do kontroli ciągnik z przyczepą. Okazało się, że 40-letni kierowca w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania, a sam pojazd nie był zarejestrowany, ani dopuszczony do ruchu.

Traktorzysta nie posiadał więc też polisy OC. Wydmuchał za to w alkomat ponad 2 promile alkoholu.

Policjanci zakazali więc mężczyźnie dalszej jazdy, a traktor przekazano osobie, wezwanej przez przyłapanego.

40-letni mieszkaniec Lubomina będzie się wkrótce tłumaczył przed sądem.