Pijany kierował ciągnikiem, trzeźwy siedział obok

Poszukiwany, nietrzeźwy i nie posiadający prawa jazdy mężczyzna jechał ciągnikiem, którego trzeźwy właściciel siedział obok jako pasażer.

Z tą absurdalna sytuacja zmierzyć musieli się policjanci patrolujący drogi w gminie Kalinowo, w powiecie mławskim na Mazowszu. Ursusa zatrzymali do rutynowej kontroli, a wówczas okazało się, że 36-latek za kierownicą ma w organizmie blisko 1 promil alkoholu.



To jednak nie było jedyne jego przewinienie, bowiem nie posiadał także uprawnień do kierowania, a dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze wyskoki. Jakby tego było mało, ciągnik nie był dopuszczony do ruchu i nie miał ubezpieczenia OC.

W kabinie ciągnika siedział jeszcze pasażer, który nie dość że był trzeźwy, to okazał się także właścicielem pojazdu.



Kierujący został zatrzymany i trafił do aresztu śledczego. Wkrótce odpowie także za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co może spędzić za kratkami kolejne 2 lata.