Pijany kierował ciężarówką, która wiozła traktor

Mając 3,5 promila alkoholu w organizmie, kierował ciężarowym volvo na którym wiózł ciągnik rolniczy.

Policjanci ze skierniewickiej drogówki po zawiadomieniu od innych uczestników ruchu, zatrzymali 48-latka, który kierując ciężarówką, stwarzał ogromne zagrożenie na drodze.

Zdarzenie odnotowano w minioną niedzielę, na trasie wojewódzkiej nr 707 w woj. łódzkim. Kierowcy zaalarmowali policję w Rawie Mazowieckiej, że w kierunku Skierniewic jedzie żółta ciężarówka, przewożąca ciągnik rolniczy. Jej kierowca zdaje się nie panować nad kierownicą, bo jedzie wężykiem, zajeżdżając innym drogę.

Naprzeciw skazanej ciężarówce wyjechali policjanci ze Skierniewic, którzy zatrzymali pojazd do kontroli w miejscowości Nowa Trzcianna. Okazało się, że ciężarowym volvo, które wiezie traktor, kieruje pijany kierowca. Mężczyzna wydmuchał w alkomat 3,5 promila alkoholu. O zgrozo, zamierzał on w tym stanie przejechać jeszcze 150 km, gdyż jechał do woj. kujawsko-pomorskiego.

Mieszkańcowi powiatu włocławskiego postawiono zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.