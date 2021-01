Pijany kierowca auta najechał na ciągnik

W wyniku zderzenia z rozpędzonym autem ranny traktorzysta trafił do szpitala, a jego Ursus dosłownie się rozsypał.

Wypadek miał miejsce w środę o godz. 17 na drodze wojewódzkiej nr 494 w rejonie Bodzanowic pod Olesnem na Opolszczyźnie – podaje regionalny portal nto.pl. Na ostrym zakręcie drogi 38-letni kierowca Mazdy stracił panowanie nad kierownicą i najechał na tył przyczepki jednoosiowej ciągniętej przez Ursusa.



Wskutek zderzenia ciągnik i przyczepka kompletnie się rozpadły, a kierujący zestawem rolnik doznał obrażeń i trafił do szpitala. Mocno rozbita została też Mazda. Jak się okazało, jej kierowca był pijany, miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie.



38-latek za kierowanie autem po pijanemu i spowodowanie wypadku odpowie przed sądem. Grozi mu za to do 2 lat pozbawienia wolności. Póki co stracił prawo jazdy.



Skutki wypadku usuwały dwa zastępy strażaków z PSP Olesno i OSP Bodzanowice.