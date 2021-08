Pijany kombajnista szalał na drodze

Kompletnie pijany operator kombajnu zbożowego uderzył w samochód, a uciekając zniszczył ogrodzenie posesji.

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca kombajnu zbożowego przekazany policjantom z Ełku wskutek obywatelskiej interwencji. Okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.

Zdarzenie odnotowano w gminie Stare Juchy, w powiecie ełckim (woj. warmińsko-mazurskie). Kierujący kombajnem uderzył na drodze w przejeżdżające auto i odjechał z miejsca zdarzenia. Potem usiłując wykręcić wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji. Tam mieszkańcy wsi wyciągnęli kierowcę z kabiny i okazało się, że jest on kompletnie pijany. Mężczyzna został zatrzymany do czasu przyjazdu policyjnego patrolu.

Policjanci ustalili, że 42-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i do tego nie posiada prawa jazdy, upoważniającego do kierowania kombajnem. Nieodpowiedzialnemu mężczyźnie grożą teraz konsekwencje finansowe oraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.