Pijany kombajnista wjechał w ogrodzenie i w ciężarówkę

Policjanci z parczewskiej drogówki zatrzymali 58–latka, który mając ponad 2 promile alkoholu kierował kombajnem.

W sobotnie popołudnie do dyżurnego parczewskiej Komendy Powiatowej Policji wpłynęło zgłoszenie, że w miejscowości Nietiachy w gminie Dębowa Kłoda (woj. lubelskie), kierujący kombajnem zbożowym zniszczył ogrodzenie jednej z posesji, a potem spowodował kolizję z ciężarówką.



W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Gdy na miejsce pojechali policjanci, w kabinie Bizona siedział 24–latek, a badanie wykazało, że jest trzeźwy. W rozmowach ze świadkami policjanci jednak ustalili, że to nie młody mężczyzna kierował w chwili kolizji, tylko jego ojciec.

58–latek został zatrzymany na swojej posesji. Badanie alkomatem wykazało, że ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Początkowo upierał się, że to nie on kierował kombajnem, jednak w obliczu zeznań świadków przyznał się do winy.



Mieszkaniec gminy Dębowa Kłoda został zatrzymany i trafił na komendę. Stracił już prawo jazdy, a za jazdę po pijanemu i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Grozi mu za to kara do 2 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie też konsekwencji za spowodowanie zniszczeń.