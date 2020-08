Pijany naprawiał maszynę – omal nie stracił ręki

Alkohol i obsługa maszyn nie powinny chodzić w parze. Przekonał się o tym rolnik spod Ostrołęki na Mazowszu.

Jak informuje komenda powiatowa w Ostrołęce, przed kilkoma dniami policjanci wezwani zostali do jednego z gospodarstw rolnych. Powodem był wypadek, do którego doszło przy naprawie prasy rolniczej. W jego wyniku 41 – letni rolnik trafił do szpitala ze zmiażdżonymi palcami.



Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna chciał naciągnąć pasek klinowy na kółko przekaźnikowe. Robił to używając śrubokręta, przy załączonym napędzie maszyny. Gdy operacja się powiodła, śrubokręt wypadł mu z dłoni, a dłoń została wciągnięta między koło i pasek klinowy.



Jak ubolewają policjanci, mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie. Nie stracił ręki tylko dzięki szybkiej reakcji bliskich, którzy uwolnili go z potrzasku i wezwali pogotowie. Rolnik z obrażeniami palców trafił do szpitala.