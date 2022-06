Policjantów wezwał inny klient sklepu, który zataczającemu się traktorzyście odebrał kluczyki.

Poważne konsekwencje prawne i finansowe czekają 57-letniego mieszkańca gminy Żyrzyn, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim. Mężczyzna mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie kierował ciągnikiem rolniczym marki Ursus.

„Nieodpowiedzialny kierowca przyjechał nim do sklepu w Żyrzynie, gdzie zauważył go przypadkowy mężczyzna, który zabrał mu kluczyki i powiadomił służby. Policjanci zatrzymali 57-latkowi prawo jazdy, za swój czyn będzie odpowiadał przed Sądem.” – czytamy w policyjnej relacji.

Do zdarzenia doszło w sobotnie przedpołudnie. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na chwiejny krok traktorzysty, który wysiadł właśnie z ursusa i ruszył do sklepu. Mężczyzna nie wiele myśląc zabrał mu kluczyki i powiadomił policjantów z puławskiej komendy.

Gdy policjanci dojechali na miejsce okazało się, że traktorzysta zostawił swój pojazd i odszedł pieszo. Zatrzymali go, gdy szedł drogą w kierunku Borysowa. Badanie alkomatem wykazało, że 57-letni mieszkaniec gminy Żyrzyn miał 2,3 promila alkoholu w organizmie. Traktorzysta był zdziwiony wynikiem badania, bo jak oświadczył tego dnia wypił tylko jedno piwo, a mocniejszy alkohol pił poprzedniego wieczora.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 57-latka. Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 2, wysoka grzywna i konieczność zapłaty świadczenia w wysokości nawet do 60 tysięcy złotych – przestrzega puławska policja.