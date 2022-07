Oferował 2 tysiące złotych, by policjant zapomniał o sprawie.

2,5 promila alkoholu wydmuchał w alkomat kierowca ursusa, którego policjanci z komisariatu w Żelechowie zatrzymali we wsi Stefanów w powiecie garwolińskim na Mazowszu.

Jak czytamy w policyjnym komunikacie,do zatrzymania doszło wskutek telefonu od innego uczestnika ruchu. Kierowca alarmował, że jakiś traktorzysta wykonuje na drodze niebezpieczne manewry. Patrol ruszył w pościg, namierzył i zatrzymał opisywany pojazd.

"Za kierownicą ursusa siedział 61-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, od którego czuć było silną woń alkoholu. Badanie wykazało, że miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Gdy mundurowy przeprowadzał niezbędne formalności, mężczyzna próbował go namówić, by zostawił go w spokoju. Zaoferował mu 2 tys. złotych." - relacjonuje KPP w Garwolinie.

Policjant nie przyjął jednak łapówki, a 61-latek ma teraz kłopoty. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i próby wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi na służbie.

"Kierowca przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, 5 tysięcy złotych świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym, grzywny w łącznej kwocie 4 tys. zł, oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 3 lat." - informuje Policja.