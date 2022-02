Pijany traktorzysta na stacji paliw

Nietrzeźwy kierowca ciągnika miał pecha, bo gdy tankował wpadł na policjantów.

Do zatrzymania nietrzeźwego traktorzysty doszło na stacji benzynowej w Hajnówce na Podlasiu. Policjantów z Wrocławia, którzy zatrzymali się na stacji powiadomił świadek, który od kierowcy ciągnika poczuł woń alkoholu.

Policjanci nie zwlekali z interwencją. Gdy traktorzysta zapłacił za paliwo i wyszedł z budynku, czekali już na niego funkcjonariusze. Mężczyzna na ich widok porzucił pojazd i usiłował uciekać na piechotę. Szybko jednak został ujęty.

Jak wykazało badanie alkomatem, traktorzysta miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. W dodatku okazało się, że 51-letni mieszkaniec gminy Hajnówka ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, bo był już wcześniej przyłapany za kierownicą pod wpływem alkoholu.

„Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za niezastosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów do lat 5.” – kwituje sprawę KPP w Hajnówce.